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Eyüpsultan’da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri Fahri Korutürk Caddesi, Eyüp Sultan Camii Meydanı ve Defterdar Mahallesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, korona virüs salgını nedeniyle ilçede yaşayan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri Fahri Korutürk Caddesi, Eyüp Sultan Camii Meydanı ve Defterdar Mahallesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, korona virüs salgını nedeniyle ilçede yaşayan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde tüm mahallelerde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalarda cadde ve sokaklar süpürülüyor, yıkanıyor ve dezenfekte ediyor.
Bu kapsamında ekipler Fahri Korutürk Caddesi, cadde üzerinde bulunan ara sokaklar, Eyüp Sultan Camii Meydanı ve Defterdar Mahallesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptılar. Ekipler cadde ve sokakları, bina ve iş yerlerinin girişlerini önce süpürdüler ardından, içerisinde dezenfeksiyon maddesi bulunan tazyikli suyla yıkadılar. Eyüp Sultan Camii’nde de çalışmalar sabahın erken saatlerinde başladı. Tüm meydan yıkanarak dezenfekte edildi.

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