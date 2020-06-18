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Eyüpsultan’da dikkat çeken çalışma

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.06.2020 17:48 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’ın kalkınması amacıyla, sosyal belediyecilik alanında birçok projeyi hayata geçiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçeyi daha temiz, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek bir hale getirmek için Yaz Kampanyası başlattı.Çalışmalara Çırçır Mahalle Muhtarlığı önünde start veren Başkan Deniz Köken daha sonra, başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı Mustafa Çebi ile birlikte, belediye ekiplerinin Çırçır’ın cadde ve sokaklarında gerçekleştirdikleri çalışmaları inceledi.

Eyüpsultan’ın kalkınması amacıyla, sosyal belediyecilik alanında birçok projeyi hayata geçiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçeyi daha temiz, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek bir hale getirmek için Yaz Kampanyası başlattı.
Çalışmalara Çırçır Mahalle Muhtarlığı önünde start veren Başkan Deniz Köken daha sonra, başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı Mustafa Çebi ile birlikte, belediye ekiplerinin Çırçır’ın cadde ve sokaklarında gerçekleştirdikleri çalışmaları inceledi. Cadde ve sokaklarda yaptığı incelemeler sırasında esnafla da sohbet ederek hatırlarını soran Başkan Deniz Köken, yanına gelen çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Çalışmalara tüm birimler katılacak
Kampanya dahilinde Eyüpsultan Belediyesinin tüm birimleri koordineli bir şekilde ortak çalışmalar düzenleyecek. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü her gün farklı bir mahallede çalışma gerçekleştirecek.
Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları yapacak.

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