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Eyüpsultan’da ESMEK’lerin sayısı artacak

15.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da ESMEK’lerin sayısı artacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kurslarının (ESMEK) sayısının arttırılacağının müjdesini verdi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medyada canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında vatandaşlardan anlık olarak gelen soruları yanıtladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kurslarının (ESMEK) sayısının arttırılacağının müjdesini verdi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medyada canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında vatandaşlardan anlık olarak gelen soruları yanıtladı. Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Mehmet Aktaş’ın sunduğu programa Başkan Deniz Köken’le birlikte, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal ve Eyüpsultan Belediyesi birim müdürleri de katıldı. Programda üretici ile tüketiciyi buluşturan ESMEK’lerin sayısını arttıracaklarını ifade eden Başkan Deniz Köken, şunları söyledi:
“İSMEK’ler kapanınca ESMEK kurslarımıza yoğun bir talep oldu. Pandemi döneminde hizmetlerimizi biraz daha kademeli olarak vermeye devam ettik. Şimdi ise uzaktan eğitim alma imkanı olan bazı branşlarımızda eğitim veriyoruz. İnşallah pandemi sona erdiğinde dört olan merkezimiz sayısını artırmak suretiyle bütün hanımefendileri ESMEK’lerde ağırlamaya devam edeceğiz.”

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