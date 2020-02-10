Eyüpsultan’da fen işleri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfaltlama, kilittaşı yenileme, bakım-onarım ile merdiven ve korkuluk imalatı gibi çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, bir yandan sahada yaptıkları denetimlerde gördükleri aksaklıkları gideriyor bir yandan da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Defterdar Mahallesi Namazgah Sokak’ta çöken kilit taşlarının tamamını yeniliyor. Ekipler sokakta tüm kilit taşlarını söküp önce zeminini düzenliyor, sağlamlaştırıyor ardından da kilit taşlarını yerleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Esentepe Mahallesi Şair Şirzat Sokak’ta yağmur suyu hattı yapıyorlar. Çalışmalar, vatandaşlara mağduriyet yaşatmaması için büyük bir titizlikle ve sür’atle gerçekleştiriliyor. Yağmur suyu hattı için çalışma yapılan sokaklar sonrasında yine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlanarak kullanıma alınıyor.

