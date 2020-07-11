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Eyüpsultan’da ihtiyaç sahibi çocuklar, mutluluğa pedal çevirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.07.2020 14:28 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen 11 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına Enduro İstanbul yetkilileri tarafından bisiklet hediye edildi.Türkiye Motosiklet Federasyonu Bin Motosikletli Gönüllü grubu tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Bin İhtiyaç Sahibi Çocuğumuza Bisiklet” kampanyası kapsamında çocukların bisikletleri Enduro İstanbul’da teslim edildi.Çocukların bisikletleri, Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Zekeriya Selamet, Enduro İstanbul’un işletmecileri Süleyman Aydın, Ejder Erişti ve İzzet Kazdal tarafından verildi.Enduro İstanbul personeli tarafından boyanan, tamir edilerek bakımdan geçirilen bisikletlerini teslim alan çocuklar kendi bisikletlerine sahip olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen 11 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına Enduro İstanbul yetkilileri tarafından bisiklet hediye edildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Bin Motosikletli Gönüllü grubu tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Bin İhtiyaç Sahibi Çocuğumuza Bisiklet” kampanyası kapsamında çocukların bisikletleri Enduro İstanbul’da teslim edildi.
Çocukların bisikletleri, Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Zekeriya Selamet, Enduro İstanbul’un işletmecileri Süleyman Aydın, Ejder Erişti ve İzzet Kazdal tarafından verildi.
Enduro İstanbul personeli tarafından boyanan, tamir edilerek bakımdan geçirilen bisikletlerini teslim alan çocuklar kendi bisikletlerine sahip olmanın mutluluğunu yaşadılar. Enduro İstanbul’un bahçesinde ilk deneme sürüşlerini yapan çocuklar, Türkiye Şampiyonu, İzzet Kazdal’ın motokros gösterisini de büyük bir merakla izlediler.
Bisikletlerin ailelere tesliminin ardından Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, kampanyanın destekçilerinden ve Enduro İstanbul’un sporcularından Ayşe Kamiloğlu’na ESER öğrencilerinin yaptığı seramik çalışmasını takdim etti.
Pandemi döneminde Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek olmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Türkiye genelinde atıl durumda bulunan binlerce bisiklet, elden geçirilerek ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim edildi.

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