Eyüpsultan’da ‘ilk günkü ruhla kardeşlik için’ yürüdüler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı kapsamında başlatılan “100’üncü Yıl Yürüyüşleri” Eyüpsultan’da devam etti. Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde ‘İlk günkü ruhla kardeşlik için’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Galatasaray’ın efsane futbolcusu Tanju Çolak da katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi Samsun’da başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde Kemerburgaz Belgrad Ormanları’nda düzenlenen “100’üncü Yıl Yürüyüşü” etkinliğine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türk futbolunun en golcü isimlerinden Tanju Çolak, eski futbolcu Volkan Arslan ve yüzlerce Samsunlu katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve kadına yönelik şiddeti kınayan “Bir kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır” pankartlarıyla yürüyen vatandaşlar, "ilk günkü ruhla kardeşlik için yürüyoruz" mesajı verdi.

“Milli Mücadele’nin soğukla, kışla alakası olmaz”

Eyüpsultan’da Samsunlularla birlikte bu anlamlı yürüyüşü yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Samsun, 19 Mayıs 1919 denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden bir tanesi. 2020 yılına yeni geçtiğimiz şu günlerde bugün 100’üncü yılını Eyüpsultan’da İstanbul’daki Samsunlularla kutluyor olmaktan çok memnuniyet duydum. Bütün Samsunluları tebrik ediyorum. Bu sabah İstanbul’daki bütün Samsunluların da buraya geliyor olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu milli mücadele meselesi. Dün yine Eyüpsultan Belediyesi olarak Sarıkamış’ı andık. Bugün de 19 Mayıs’ı anıyoruz. Bu meselelerin soğukla, yazla, kışla bir alakası olmaz. Bu millete ‘yürü’ dendiğinde bu işler yürür gider” dedi.