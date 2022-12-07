YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi

Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi

07.12.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da inşaat alanına getirilen TIR’ın üzerindeki iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi. Araçta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken cip kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbüldere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR’ın üzerinde inşaat alanına getirilen iş makinesi, TIR’dan indirilirken iş makinesinin bağlantı demiri, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki 34 BZU 426 plakalı cipin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken aracın üzerinden bağlantı demirini kaldırmak için olay yerine vinç çağırıldı. Yaşanan kazada cipin park halinde olması ve içinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İş makinesinin bağlantı demiri, vinç yardımıyla cipin üzerinden kaldırılırken cip kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izlediSokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi
Elazığ’da ortalığı savaş alanına çeviren sürücü kayıplara karıştıElazığ’da ortalığı savaş alanına çeviren sürücü kayıplara karıştı
Muğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulunduMuğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulundu
Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Aralık Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:08
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.