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Eyüpsultan’da işyerleri denetlendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan iş yerlerine yönelik çevre temizliği, çevreye rahatsız edici koku yayıp yaymadığı ve ruhsat konularında denetimler yapıyor.Bu kapsamda Ruhsat Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Çevre Birimleri tarafından Paşmakçı Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerinin denetimleri yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan iş yerlerine yönelik çevre temizliği, çevreye rahatsız edici koku yayıp yaymadığı ve ruhsat konularında denetimler yapıyor.

Bu kapsamda Ruhsat Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Çevre Birimleri tarafından Paşmakçı Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerinin denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde iş yerlerinin çevreye rahatsız edici koku yayıp yaymadığı kontrol edildi, çevre temizliği ve ruhsatlarının olup olmadığı incelendi. Denetimler sonucu iş yerlerine eksik görülen konular tebliğ edildi, ruhsatsız iş yerleri zabıt altına alındı.

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