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Eyüpsultan'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

15.02.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Cendere Yolu'nda seyreden 34 CFM 427 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen 34 LG 4773 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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