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Eyüpsultan’da korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Meydanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Eyüpsultan Meydanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara’nın da katıldığı denetimlerde esnaf, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarıldı.
Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’un kalabalık yerlerinden biri olan Eyüpsultan denetlendi. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve beraberindeki heyet, esnafı sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket etmeleri yönünde uyarıldı.

"Uymayanlar hususunda da idari yaptırımlarımız uygulanmaktadır ’’
Açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, ’’Vatandaşımız bilinçlidir kurallara uymaktadır. Polis, jandarma, zabıta bütün devletimizle vatandaşımızı bilinçlendirme kuralları hatırlatma konusunda denetimlerimiz devam ediyor. Eyüpsultan’ın her mahallesinde devam ediyor. Kurallara büyük oranla uyan bu bilince sahip bu şuura sahip olan hemşerilerimi tebrik ediyorum onlara teşekkür ediyorum. Denetimde bulunan değerli çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum. Uymayanlar hususunda da idari yaptırımlarımız vardır ve uygulanmaktadır ’’ şeklinde konuştu.

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