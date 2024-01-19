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  4. Eyüpsultan’da kum yüklü kamyonunun devrilme anı ortaya çıktı

Eyüpsultan’da kum yüklü kamyonunun devrilme anı ortaya çıktı

İHA İHA
19.01.2024 15:13 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da 1 kişinin yaralandığı kum yüklü hafriyat kamyonunun devrilerek yan yattığı anların cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Sadabad Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasındaki inşaat alanına kum taşıyan Mehmet Gültekin’in kullandığı 34 ED 9173 plakalı hafriyat kamyonu, virajı dönmek istediği esnada devrilerek yan yatmış, kazada kamyonun kasasındaki tonlarca ağırlığındaki kum yola ve boş araziye dökülmüştü. Hafif şekilde yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun devrilerek yan yattığı görülüyor.

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