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Eyüpsultan’da motosikletle geldiler, bir başka motoru çalıp gittiler: O anlar kamerada

08.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da farklı tarihlerde motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan’da 27 Aralık 2022 tarihinde T.Y.’nin ve 19 Aralık 2022 tarihinde S.Ç. isimli şahsın motosikletlerin çalınması üzerine çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin hırsızlık anlarının bir güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde başka bir motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin diğer motosikleti çalarak kaçtıkları anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen motosiklet tamircileri, 17 motosiklet hırsızlığı suç kaydı bulunan Yusuf E.Ç. (25) ile aynı suçtan 4 kaydı olan Onur S. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, biri parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlerden birinin motor numarası taşlanarak yok edilirken, gerçek kimlik ve plaka bilgileri tespit edilemedi. Bir diğer motosikletin ise sağlam olarak ele geçirildiği öğrenildi. Konuya ilişkin yakalanan hırsızlar, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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