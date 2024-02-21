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Eyüpsultan’da narkotik operasyonu

İHA İHA
21.02.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Eyüpsultan’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Eyüpsultan’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen H.K., isimli şüpheli şahıs Gaziosmanpaşa’da yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada satışa hazır halde 46 parça halinde 87,58 gram narkotik madde, 489 adet klipsli paket, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 127 adet farklı çaplarda fişek ile 940 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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