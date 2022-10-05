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Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu

05.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı at telef oldu, araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Yolu Göktürk mevkisinde sabah saatlerinde başıboş at aniden yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen 34 DJ 3384 plakalı otomobil ata çarptı.

Atın telef olduğu kazada ismi öğrenilemeyen kadın sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle otomobilde ağır hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, atın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan At göktürk

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