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Eyüpsultan’da park halindeki araç alev alev yandı

11.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da park halinde bulunan Tofaş marka bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler içerisinde kalan araca vatandaşların yangın tüpü ile yaptıkları müdahalesi yetersiz kalınca yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde park halinde bulunan Tofaş marka bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa süre içerisinde alevlerin yükseldiği otomobildeki yangını gören vatandaşlar yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından otomobildeki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin motor bölümünde çıkan yangın sonrası alevler içerisinde kalan ve vatandaşların yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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