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Eyüpsultan'da parktaki oturma grubunun çalınması güvenlik kamerasında

26.12.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da bir parkta yer alan oturma grubunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi'nde bulunan Hz. Halit Parkı'na gelen bir grup, bir süre sohbet ettikten sonra buradaki oturma ünitesini çaldı.

Belediye tarafından vatandaşların kullanımı için yapılan üniteyi alan grup, daha sonra hızla parktan uzaklaştı.

Kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından gerçekleştirilen hırsızlık anı Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ilçedeki parklara konulan, belediyenin internet sitesinden de 24 saat canlı yayın yapan güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Eyüpsultan hırsızlık kamera oturma grubu

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