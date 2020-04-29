“Eyüpsultan’da Ramazan” büyük ilgi görüyor

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl “Evde Kal” çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan Ayı’nın coşkusunu evlere taşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi On bir Ayın Sultanı Ramazan’ın ruhuna uygun birbirinden güzel programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturuyor. Enes Yıldırım’ın sunumuyla hafta içi her gün 18.00’de başlayıp iftar saatine kadar devam eden “Eyüpsultan’da Ramazan” programıyla Ramazan’ın huzuru ve neşesi evlere taşınıyor. Ramazan’ın 5. günü saat 18.00’de sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan programda Enes Yıldırım’ın konuğu, “Tarihte yürüyen adam” olarak bilinen Tarihçi Ahmet Anapalı oldu.

Eyüpsultan’ da yaşanan ramazanlardan bahseden Tarihçi Ahmet Anapalı, Eyüpsultan’ın İstanbul için öneminden bahsederek şunları söyledi: “Benim çocukluğum Fatih Cerrahpaşa’da geçti. Biz Fatih’ten Eyüpsultan’ a yürüyerek gelirdik. Eyüpsultan, İstanbul’da yaşayan herkesin yılda bir kez muhakkak geldiği bir yerdir. İstanbul’a şeref veren o güzel Eyüp Sultan Hazretlerinin mekanına gelir insanlar.“