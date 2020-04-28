YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan’da sessiz Ramazan

Eyüpsultan’da sessiz Ramazan

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.04.2020 11:52 | Son Güncelleme

Her yıl binlerce Müslümanın Ramazan boyunca ziyaret edip, el açıp dua ettikleri, namazlarını eda ettikleri Eyüpsultan Camii ve Türbesi, dünya çapında küresel bir krize yol açan, ülkemizde de görülen korana virüs salgını nedeniyle çok az sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbulluların aileleriyle birlikte ziyaret ettiği, dualarla oruçlarını açtığı Eyüpsultan Meydanı’nda şu günlerde sessizlik ve hüzün rüzgarları esiyor.

Her yıl binlerce Müslümanın Ramazan boyunca ziyaret edip, el açıp dua ettikleri, namazlarını eda ettikleri Eyüpsultan Camii ve Türbesi, dünya çapında küresel bir krize yol açan, ülkemizde de görülen korana virüs salgını nedeniyle çok az sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbulluların aileleriyle birlikte ziyaret ettiği, dualarla oruçlarını açtığı Eyüpsultan Meydanı’nda şu günlerde sessizlik ve hüzün rüzgarları esiyor. Eyüpsultan Meydanı, sessiz, sakin ve boş kalırken, Eyüpsultan Türbesi’nin Hacet Penceresi bölümüne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dualar ediyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan Camii’nde vakit namazları da toplu olarak kılınmıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:22
Sabah
05:59
Öğle
13:07
İkindi
16:56
Akşam
20:04
Yatsı
21:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Özdamar Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.