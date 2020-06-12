YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan’da sıfır atık projelerinde büyük başarılara imza atılıyor

Eyüpsultan’da sıfır atık projelerinde büyük başarılara imza atılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Kamusal alanlarda, toplu kullanılan alanlarda çıkan atıklar ve bireysel atıkların geri dönüştürülmesi adına başlatılan “Sıfır Atık” çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1 yıldır aktif bir şekilde uygulanıyor.Eyüpsultan Belediyesi sıfır atık kapsamında belediye başkanlığı hizmet binasından başlayarak bütün belediye ek yerleşkelerine, kaymakamlık ve tüm kamu kuruluşlarına “Sıfır Atık” iç mekan kutuları yerleştirip eğitim desteği verdi.

Kamusal alanlarda, toplu kullanılan alanlarda çıkan atıklar ve bireysel atıkların geri dönüştürülmesi adına başlatılan “Sıfır Atık” çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1 yıldır aktif bir şekilde uygulanıyor.
Eyüpsultan Belediyesi sıfır atık kapsamında belediye başkanlığı hizmet binasından başlayarak bütün belediye ek yerleşkelerine, kaymakamlık ve tüm kamu kuruluşlarına “Sıfır Atık” iç mekan kutuları yerleştirip eğitim desteği verdi. Bu eğitimlerden yararlananlar arasında öğrenciler de vardı. “Ağaç yaşken eğilir” anlayışıyla 22 bin 800 öğrenciye, “çevre ve sıfır atık eğitimi” verildi.
Atık toplama ve biriktirmeyi daha düzenli ve sistematik hale getirmek için özellikle okullarda farklı yarışmalar düzenlendi. “Okullar Cam Biriktirmek İçin Yarışıyor” sloganı ile yürütülen atık cam toplama yarışması yapıldı. Ayrıca elektronik atıkların çevreye verdiği zararı engellemek, çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmak için “Elektronik Atıkları Topluyoruz, İstanbul Tema Park’a Gidiyoruz” sloganıyla bir kampanya başlatılarak sıfır atık bilinci oturtulmaya çalışılıyor.
Eyüpsultan ilçesinde bulunan 81 devlet okulu arasında en çok elektronik atık toplayan üç okula ödül olarak “İsfanbul Tema Park” bileti verildi. Özellikle atık pil toplama için okullara atık pil kutusu dağıtıldı. Yapılan atık pil yarışmasına yüksek katılım sağlandı. Okullarda ve bilgi evlerinde “Kapak topluyoruz, umut dağıtıyoruz” sloganı ile mavi kapak toplama kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye hediye edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüklerinin organize ettikleri, bilgi evlerine yakın parklarda öğrencilerle birlikte farkındalık için atık toplama etkinlikleri yapıldı.

150 noktaya tekstil atık konteyneri konuldu
Sıfır atık kapsamında Eyüpsultan Belediyesi tekstil atıklarını ilçe genelinde 150 noktaya yerleştirip özel konteynerlerde ayrı toplamaya başladı. Atık yağlar Eyüpsultan ilçesinde yetkili kuruluş tarafından minimum 5 litre olmak kaydıyla her yerden ayrı olarak toplanıyor. İlçe genelinde 400 noktaya mavi geri dönüşüm konteynerleri yerleştirilerek “Ambalaj Atıkları” ayrı toplanıyor. 182 zincir markete, market iç mekan kutusu dağıtılarak her gün ambalaj atıkları ayrı toplanıyor. Hastane, kamu kurumları, kurumsal firmalar (bankalar, üniversiteler) iç mekan sıfır atık kutuları dağıtılarak ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.