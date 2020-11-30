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Eyüpsultan’da uzaktan eğitimler devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.11.2020 13:14 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Simurg online eğitim hizmeti devam ediyor.Eğitimler, Youtube’da bulunan “Simurg Eyüp” kanalında “Simurg Online Eğitim” isimli videolar aracılığıyla ve Zoom programı üzerinden öğrencilerle buluşuyor.

Korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Simurg online eğitim hizmeti devam ediyor.
Eğitimler, Youtube’da bulunan “Simurg Eyüp” kanalında “Simurg Online Eğitim” isimli videolar aracılığıyla ve Zoom programı üzerinden öğrencilerle buluşuyor. Dersler, müfredat dahilinde, her branşın kendi eğitmeni tarafından anlatılıyor. Bu anlatımlar sırasında video kayıtları alınıyor. Bu kayıtlar daha sonra öğrencilerin kolayca ulaşabilmesi için internet ortamına aktarılıyor. Eğitimlerde kısa süre içerisinde, sanat ve beceri atölye çalışmaları da yer alacak.

Ali Kuşçu çevrim içi eğitimleri devam ediyor
Bilişim Akademi bünyesinde bulunan ve Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitimlere ara veren Ali Kuşçu Uzay Evi tarafından başlatılan çevrimiçi eğitimler de devam ediyor. Online eğitimler kapsamında, Bilgi Evleri’nde ders takviyesi, Gençlik Merkezleri’nde ders takviyesi veriliyor, LGS, TYT ve AYT deneme sınavları, velilere yönelik KPSS ve DGS hazırlık kursları, yine velilere yönelik online AFAD eğitimleri, Sanat Atölyeleri’nde Beceri Atölyeleri, Dil Evi’nde İngilizce ve Arapça eğitimleri düzenleniyor.

Sağlıklı yaşam için spor eğitimleri
Ayrıca ilçedeki tüm bireylere yönelik, pandemi süresince evlerde sağlıklı yaşam desteği olarak online spor egzersizleri, online spor koçluğu dersleri sürdürülecek. İsteyen vatandaşlar tüm bu eğitimlere Simurg’un sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

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