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  4. Eyüpsultan’da yaz kampanyası, Alibeyköy Mahallesi’yle devam ediyor

Eyüpsultan’da yaz kampanyası, Alibeyköy Mahallesi’yle devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçeyi daha temiz, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek bir hale getirmek için tüm mahallelerde başlattığı ’Yaz Kampanyası’ devam ediyor.Eyüpsultan Belediyesi’nin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortak çalışmalar düzenlediği kampanya dahilinde Çırçır Mahallesi’nin ardından bugün de Alibeyköy Mahallesi’nde çalışmalar devam etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçeyi daha temiz, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek bir hale getirmek için tüm mahallelerde başlattığı ’Yaz Kampanyası’ devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesi’nin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortak çalışmalar düzenlediği kampanya dahilinde Çırçır Mahallesi’nin ardından bugün de Alibeyköy Mahallesi’nde çalışmalar devam etti. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Alibeyköy’de cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları yaptı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri önümüzdeki günlerde de her gün farklı bir mahallede çalışmalar yapmaya devam edecek.

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