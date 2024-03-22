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Eyüpsultan’daki feci kazadan kısa süre önce T.C. ve arkadaşları benzin istasyonunda görüntülendi

İHA İHA
22.03.2024 13:48
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Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazayı yapan yazar Eylem Tok’un oğlu T.C. ve arkadaşlarının kazadan yaklaşık 40 dakika önce bir benzin istasyonuna geldikleri ve markette dolaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı Porsche marka aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından T.C. ve annesi Eylem Tok önce Mısır’a, ardından Amerika’ya kaçmıştı.

T.C. VE ARKADAŞLARININ KAZADAN KISA SÜRE ÖNCE BENZİN İSTASYONUNA GELDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yazar Eylem Tok’un oğlu T.C. ve arkadaşlarının kazadan yaklaşık 40 dakika önce Göktürk’teki bir benzin istasyonuna geldikleri belirlendi. T.C. ve arkadaşlarının saat 23.00 sıralarında kameraya yansıyan görüntülerinde benzin istasyonuna geldikleri, markette dolaştıkları ve ardından araçlarına binerek oradan ayrıldıkları görülüyor.

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