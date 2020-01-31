Eyüpsultanlı atlet Zeynep Sunay Yıldız, Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası’nda Eyüpsporlu atlet Zeynep Sunay Yıldız, 800 metrede Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyona, 29-30 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda, 802 atletin katılımıyla yapıldı. Organizasyonun ikinci günde 15 branşta müsabakalar yapılırken, şu isimler şampiyonluk kazandı: “Kadınlar; 200 metre: Sıla Koloğlu, 25.24, 800 metre: Zeynep Sunay Yıldız, 2:14.12, 3 bin metre: Merve Bingöl, 10:10.50, 60 metre engelli: Yaren Yıldırım, 8.89, Üç adım atlama: Ela Alina Atam, 12.25, Yüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, 1.69, 4200 metre: Gaziantep Gazişehir SK, 1:50.80”

Eyüpsultanlı sporcular başarıya doymuyor

Eyüpspor Atletizm Takımı, çalışmalarına 2015 yılında başladı. Takımda 30 atlet var. Bunlardan en eskileri Zeynep Sunay Yıldız, Fadime Ayazma ve Tuğçe Özkan. Atletler; daha önce pistlerde, yol yarışlarında, kros ve dağ koşullarında İstanbul Bölge ve Türkiye Şampiyonlukları kazandılar. Milli Sporcu ve Olimpik Hazırlık Kadrosu’nda olan Tuğçe Özkan, Dünya Dağ Şampiyonası’nda ferdi olarak Dünya 4’üncüsü, aynı şampiyonada Türkiye Takımı ise Dünya 2’ncisi oldu. Özkan ayrıca katıldığı başka yarışlarda 800 ve 1500 metrede Türkiye Şampiyonu oldu.

Yine Olimpik Hazırlık Kadrosu’nda bulunan Zeynep Sunay Yıldız ise katıldığı 60 metre, 800 metre ve 1000 metrelik müsabakalarda şampiyonluklar aldı. Olimpik Hazırlık Kadrosu’nda bulunan diğer bir atlet Fadime Ayazma, 800 metrede Kros Ligi Marmara Bölgesi Şampiyonu ve İstanbul Şampiyonu oldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, daha önce de katıldığı atletizm müsabakalarında başarılara imza atan Zeynep Sunay Yıldız’ı tebrik etmiş, başarılar dilemişti. Sporun ve sporcuların her zaman yanında durup, destek olacağı mesajını vermişti.

