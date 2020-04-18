YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultanlı çocuklar için 23 Nisan’da resim yarışması

Eyüpsultanlı çocuklar için 23 Nisan’da resim yarışması

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yeni bir projeye imza atarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100.

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yeni bir projeye imza atarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılında Eyüpsultan’da “#Evde Kal ve Coşkuyla Kutla” sloganıyla evlerde kutlanacak.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 23 Nisan’a özel “Hayatı Eve, 23 Nisan Coşkunu Resme Sığdır” konulu bir resim yarışması düzenledi. Yarışmada ilk 3 kişiye tablet, 4., 5., 6, ve 7.’ye ise mansiyon ödülü verilecek.
Yarışmaya, en son 21 Nisan Salı günü 23.59 saatine kadar katılım sağlanabilir. Yarışmaya sadece Eyüpsultan’da ikamet eden 7-14 yaş arası tüm çocuklar katılabilir. Yarışmaya katılacak öğrenciler, çizdiği resmin fotoğrafını tam kareye sığacak şekilde ve ayrıca çizen öğrenciyle birlikte olan fotoğraflarını whatsapp hattından gönderebilecekler.

Değerlendirmeler 22 Nisan’da yapılacak
Fotoğrafı gönderirken isim, soyisim, yaş, adres ve iletişim numarası bilgileri girilecek. 22 Nisan Çarşamba günü ilgili resimler Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü resim eğitmenleri tarafından oylanacak ve ilk 5 öğrenciye tablet, sonraki 10 öğrenciye boyama seti hediyeleri adreslerine teslim edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti

Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.