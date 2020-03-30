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Eyüpsultanlı çocuklar, resimlerle “EvdeKalEyüpsultan” dedi

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi ve güvenlik amacıyla evlerde kalan çocuklar için sosyal medya hesapları üzerinden “EvdeKalEyüpsultan” temalı resim yapma etkinliği düzenledi.Çocukların bu zor süreci en sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatmaları ve evde derslerin dışında keyifli bir aktiviteyle zaman geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinliğe, Eyüpsultanlı çocuklar da büyük ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi ve güvenlik amacıyla evlerde kalan çocuklar için sosyal medya hesapları üzerinden “EvdeKalEyüpsultan” temalı resim yapma etkinliği düzenledi.
Çocukların bu zor süreci en sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatmaları ve evde derslerin dışında keyifli bir aktiviteyle zaman geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinliğe, Eyüpsultanlı çocuklar da büyük ilgi gösterdi. Etkinlik başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen, Eyüpsultan Belediyesi’nin sosyal medya hesapları, çocukların yaptığı birbirinden güzel, renkli ve anlamlı resimlerle dolup taştı.
Çocukların EvdeKal Eyüpsultan temalı resimlerle, toplumun tüm kesimlerine bir mesaj vermek istediklerini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, şu açıklamayı yaptı: “Eyüpsultanlı çocuklarımız EvdeKalEyüpsultan, Hayat Eve Sığar yazılı resimleri ile herkesi evlerinde kalmaya davet ediyor. Çocuklarımız çok güzel ve anlamlı resimler gönderdiler. Çocuklarımızın bu çağrısına hepimiz uyalım. İnşallah bu zor günleri geride bıraktığımızda çocuklarımızın bizlere gönderdiği bu resimlerden bir sergi açmak istiyoruz. Şimdiden 500 resmimiz oldu bile. Bu sayı her gün katlanarak artıyor”.
Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi, evde çocukların yaptığı EvdeKalEyüpsultan temalı resimler için Eyüpsultan sınırları içinde ikamet eden her çocuğa bir oyuncak ve bir kitap hediye ediyor. Çocukların Eyüpsultan Belediyesi’nin twitter, facebook ve Instagram hesaplarına gönderdikleri resimler, belediyenin Facebook hesabından yayınlanıyor.

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