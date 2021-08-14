YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. "Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu"na katılan bisikletçiler, Kırşehir'e ulaştı

"Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu"na katılan bisikletçiler, Kırşehir'e ulaştı

14.08.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu"na katılan bisikletçiler, Kırşehir'e ulaştı

KIRŞEHİR (AA) - Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında, "Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu" sloganıyla İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan Server Gençlik Spor Kulübü üyeleri, Kırşehir'e ulaştı.

Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyelerince karşılanan 30 kişilik grup adına gazetecilere açıklama yapan Zeki Taş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletlerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yolculuğun 6. gününde olduklarını dile getiren Taş, "Eyüp Sultan'dan başlayan yolculuğumuz yarın Hacı Bektaş-ı Veli'nin kabrinin ziyaret edilmesiyle son bulacak. Kırşehir'de ise ilk durak olarak Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret edip, türbesinde dua ettik." dedi.

Yolculuğa katılanlardan Yusuf Furkan Karakoç da "Turumuza İstanbul'dan başlayıp Bursa Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Ankara, Kırıkkale ve bugün de Kırşehir'deyiz. Tur kapsamında mola verdiğimiz bölgelerde kanaat önderlerinin türbelerini de ziyaret etmekteyiz." diye konuştu.

Grubun, bugün Kırşehir'de mola vereceği, yarın sabah da Nevşehir'e doğru yola çıkacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saatlik ücret bile belirlemiş! İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgaliSaatlik ücret bile belirlemiş! İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali
PARTNERAşk bitti!Aşk bitti!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuştu:Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:50
Öğle
12:53
İkindi
16:39
Akşam
19:45
Yatsı
21:11

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Lale Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Kaman
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.