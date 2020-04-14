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Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 20:26 | Son Güncelleme

Eyvah Eyvah 2 filmi Star TV ekranlarında 13 Nisan Salı akşamı yayınlanacak. Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ı buluşturan sevilen film Eyvah Eyvah 2, 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime girdi. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Konusu nedir? İşte, Eyvah Eyvah filmi hakkında merak edilenler.

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu nedir?

Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak’ın paylaştığı; oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Tanju Tuncel ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Eyvah Eyvah 2 filminde İstanbul'da babasını bulan Hüseyin artık Geyikli'ye dönüyor ve yeni bir macera başlıyor.

Eyvah Eyvah 2, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı Türk komedi filmidir. 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime giren film, gösterime girdiği tarihten itibaren ilk üç gün boyunca 801 bin 863 kişi tarafından seyredildi. Film ayrıca 4. haftasında 3 milyon 123 bin seyirci rakamına ulaştı. Elde ettiği bu izleyici ile tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında ilk 10 film arasına girdi.

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EYVAH EYVAH 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.
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EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU

Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 7 Ocak 2011 Cuma

Senaryo: Ata Demirer

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