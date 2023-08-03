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’Eyyam-ı bahur’ Bingöl’de cadde ve sokakları boşalttı

03.08.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

’Eyyam-ı bahur’ sıcaklıkları Bingöl’de iyiden iyiye hissedilmeye başlanırken kentte vatandaşlar, yoğun sıcaklıklar nedeni ile zamanlarının çocuğunu evde geçirmeye başladı.

’Eyyam-ı bahur’ Bingöl’de cadde ve sokakları boşalttı

Dışarı çıkmayan vatandaşlar nedeni ile cadde ve sokaklar da boş kaldı.
Yaz aylarının en sıcak günlerini tanımlayan ’Eyyam-ı bahur’ Bingöl’de hissedilmeye başlandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 7 Ağustos Pazartesi günden itibaren Bingöl’de sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken kentte şimdiden güneşin etkili olduğu öğlen saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaktan bunalan kuşlar su birikintilerine girerek serinlerken, uzmanlardan vatandaşlara uyarılar geldi.

’’SICAKLARDA AÇIK RENKLİ VE GÖZENEKLİ ELBİSELER DAHA UYGUN’’

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi uzman Dr. Veysel Ürekli, sıcak havalarda dikkat etmesi gereken gruplara seslenerek, ’’Öncelikli olarak vatandaşlarımızın dışarı çıkma saatlerinde bir değişiklik istiyoruz. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Yeme içme konusunda özellikle sıvı ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz. Günde en az 3 ila 3.5 litre su tüketmeleri gerekiyor. Dışarı çıkma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın ise güneş gözlüğü takmalarını, şemsiye kullanmalarını, açık renk elbise giymelerini ve gözenekli kıyafet giymelerini tavsiye ediyoruz. Ağır yemeklerden, yağlı yemeklerden, tuzlu yemeklerden kaçınmaları gerekiyor. Hastalarımızda güneş çarpması sonucu baş dönmesi, bilinç kaybı yada bayılma gibi şikayetler olabilir. Bu tür hastalar hemen serin yerde muhafaza edilmeli, elbiseleri çıkartılmalı ve ılık duş aldırılmalı. Bilinci kapalı olan kişilerin ise muhakkak 112’yi arayarak hastane şartlarında müdahale edilmelidir. Özellikle daha çok dikkat etmesi gereken yaşlı, gebe, çocuk yaş grubu, kronik rahatsızlığı olan hastaların özellikle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerekiyor. Dışarı çıkanlar yanlarında şemsiye bulundurmalı, çıkmadan önce güneş kremi kullanmalı, mutlaka yanlarında su bulundurulmalı, gözümüzü korumak için güneş gözlüğü kullanmalıyız. Bunun gibi basit ama koruyucu önlemleri alabiliriz. Kıyafet seçerken özellikle koyu renkli kıyafetleri giymemeye çalışalım. Açık renkli, gözenekli ve pamuklu elbiseler giymemiz daha doğru olur” dedi.

Uzman Dr. Veysel Ürekli, özellikle yaşlı, gebe, çocuk ve kronik hastalığı olan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Nevzat Bulut isimli vatandaş ise ’’Biz genelde dışarı çıkmama taraftarıyız. Dışarı çıkanlarında muhakkak yanlarında bir su, şemsiye gibi gölge yapacak şeyleri kullanırlarsa kendileri için daha sağlıklı olur. Mümkünse işi olmayanlar özellikle yaşlılarımız biliyoruz can sıkıntısı oluyor ama evde durmaları gerekiyor’’ diye konuştu.

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Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:13
Öğle
12:29
İkindi
16:20
Akşam
19:35
Yatsı
21:07

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

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Genc
Karliova eczanesi
Karliova
Gülektorun eczanesi
Merkez
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