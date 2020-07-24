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Eyyübiye Belediyesi kırsala 5 şantiye ile hizmet ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.07.2020 10:21 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, merkez ve kırsalda kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile ilçeye yeni yol ağı açma çalışmalarıyla birlikte stabilize yol yapımını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde, kırsal mahallelerde 5 şantiye ile süren çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Başkan Kuş, beraberinde Başkan Yardımcısı Halil Kırmızı ve birim amirleriyle birlikte son olarak Payamlı kırsal Mahallesine bağlı bölgelerde süren çalışmaları inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kuş,” 5 şantiye ile kırsala hizmetimiz devam ediyor. Sıralı bir şekilde girilmedik bir nokta bırakmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız adaletli bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızda sıranın kendilerine gelmelerini beklemek. Her yere ulaşıp, sıkıntıları bir bir gidereceğiz” dedi.
Hummalı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek merkez mahallelerimizde, gerek kırsal mahallelerimizde çalışmalarımızı hummalı bir şekilde yürütüyoruz. Merkez mahallelerimizde kilitli parke taşı çalışmalarımız ilk günden itibaren devam ediyor ve şuanda kısmen artık onarım işlerine başladık. Göreve geldiğimiz zaman kilitli parke taşı olmayan mahallelerimizin tamamını bitirdik. İlk gün şunu dedik, gerek kırsal gerek merkez mahallelerimizde ayrım yapmadan çalışacağız ve vatandaşlarımıza hizmetkar olacağız. Kırsal mahallelerimize 5 şantiyemizi kurduk. Şuanda bir şantiyemiz Tektek Dağları yamaçlarında, bir şantiyemiz Yardımcı kırsal Mahallesinde, 2 şantiyemiz Akçakale yolu etrafındaki mahallelerimizde, bir şantiyemiz Payamlı kırsal Mahallesinde çalışıyor çok şükür. Yakın tarihte yapmış olduğumuz ihalemizi de bitirdik ve inşallah şantiyelerimizi güçlendireceğiz. Şuanda Payamlı kırsal Mahallesine bağlı Göldere’deyiz ve buradaki çalışmaları çok şükür sonlandırdık. Hedefimiz bu yıl sonu itibari ile Payamlı bölgesindeki bütün mahallelerin sıkıntılarını gidermek. Yine diğer mahallelerimiz Yardımcı, Tektek Dağları, Karaali ve Akçakale etrafındaki sıkıntıları bu yıl sonu itibari ile gidermiş olacağız. Bizim vatandaşlardan istirhamımız şu, lütfen sabredelim. Hiç kimseye emin olun ayrım yapmıyoruz. Bir sıraya bağlamışız, programımızı yapmışız. Hiçbir yeri atlamadan sıkıntıları bir bir gideriyoruz” diye konuştu.

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