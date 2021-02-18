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Eyyübiye Belediyesi maddi durumu iyi olmayanlara ulaşmaya devam ediyor

18.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdüren Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdüren Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla yardıma muhtaç ailelere ulaşan ekipler, ailelerin ihtiyaçlarını bir bir gideriyor. Ekipler son olarak Akşemsettin mahallesinde tespit edilen aileleri Mahalle Muhtarı Teyyip Teber İzol ile birlikte ziyaret ederek, gıda kolisi yardımında bulundu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.
Mahallelerine yapılan yardımlarla ilgili konuşan Muhtar Teyyip Teber İzol, ”Allah başkanımızdan razı olsun. Eyyübiye ilçesi gerçekten dezavantajlı bir ilçe. Bizim mahallede de birçok yardıma muhtaç insan var. Sağ olsun başkanımız imkanlar çerçevesinde ulaşabildiği kadar kişiye ulaşıyor. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

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