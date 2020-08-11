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Eyyübiye Belediyesi sosyal tesisine Abdulaziz Kutluay ismini verildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi meclis kararıyla, Kito Deresine yapılacak sosyal donatı tesisine hayatını kaybeden Şanlıurfa’nın sevilen ismi Abdulaziz Kutluay isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti.Eyyübiye Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısının 1.

Eyyübiye Belediyesi sosyal tesisine Abdulaziz Kutluay ismini verildi

Eyyübiye Belediyesi meclis kararıyla, Kito Deresine yapılacak sosyal donatı tesisine hayatını kaybeden Şanlıurfa’nın sevilen ismi Abdulaziz Kutluay isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti.
Eyyübiye Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısının 1. oturumunda aldığı kararla, Kito Deresine yapılacak sosyal donatı tesisine hayatını kaybeden Abdulaziz Kutluay isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Belediye Meclis 2. Başkanvekili Ali Çiftçi başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından toplantıda gündem maddelerine geçildi. Başkanlık tarafından gündeme, “Dün hayatını kaybeden Şanlıurfa’nın sevilen ismi "Aziz Hoca" lakabı ile bilinen, uzun yıllardır çalışmaları bulunan Abdülaziz Kutluay isminin ilçede yapılacak bir parka isminin verilmesi” teklifi getirildi. Oylanan teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

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