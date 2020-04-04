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Eyyübiye Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Her alanı temizleyen ve dezenfekte eden ekipler, vatandaşların takdirini kazanıyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında adeta seferberlik başlatan Eyyübiye Belediyesi salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaş sağlığı ve hijyeni ön planda tutan ekipler, ilçeyi adeta köşe bucak yıkıyor. Girilmedik cadde ve sokak bırakmayan ekipler, işyerleri başta olmak üzere, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu her alanı temizliyor. Çalışmalara sabahın erken saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüren ekipler, vatandaşların takdirini kazanıyor.

Eyyübiye Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

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