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Eyyübiye Belediyesi temizlik filosuna 5 yeni araç kattı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.12.2020 14:03 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 5 yeni araç aldı.Eyyübiye Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 5 yeni aracı bünyesine kattı.

Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 5 yeni araç aldı.
Eyyübiye Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 5 yeni aracı bünyesine kattı. Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için durmadan çalışan Eyyübiye Belediyesi araç filosunu da gün geçtikçe güçlendirmeye devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleriyle Uluslararası Göç Örgütü tarafından 2 araç hibe ile alınırken 3 araç ise Eyyübiye Belediyesi bütçesinden temin edildi. Eyyübiye Belediyesi hizmet binasında araçların tanıtımı için düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Toprak ve Uluslararası Göç Örgütü yetkilileriyle birlikte katılan Başkan Kuş, araçların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Tertemiz bir Eyyübiye için durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kuş,” İlk günden itibaren Eyyübiye’de temizliği çok önemsedik. Tertemiz bir Eyyübiye için elimizden gelen bütün gayretleri gösterdik. Bugün sağ olsunlar elektrikli süpürge araçlarımızı da bünyemize kattık. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü 2 aracı bizlere hibe ettiler. Malumunuz ara sokaklarda temizlik yapmak sıkıntılıydı. Biz bu sıkıntımızı Birleşmiş Milletler Göç Örgütüne ilettik, sağ olsunlar onlar da 2 aracı hibe ettiler. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak 3 aracı kendi bütçemizden temin ettik ve filomuza kazandırmış olduk. Gün geçtikçe temizlik filomuzu daha da güçlendireceğiz ve özellikle 2021 yılında tertemiz bir Eyyübiye için emin adımlar ile inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ben buradan Birleşmiş Milletler Göç Örgütüne bizlere sunmuş oldukları destekten dolayı şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

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