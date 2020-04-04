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Eyyübiye Belediyesi ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kadın destek merkezlerinde ürettiği maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.Eyyübiye Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kadın destek merkezlerinde ürettiği maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen salgınla mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla da takdir toplayan ekipler, şimdi de kadın destek merkezlerinde ürettiği maskeleri esnaf ve vatandaşlara dağıtıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalara hız veren ekipler, salgınla mücadele kapsamında dezenfekte edilen kadın destek merkezlerinde maske üretimine başlandı. Seri bir şekilde üretimin devam ettiği merkezde, üretilen maskeler, sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri, zabıta müdürlüğü ekipleri ve kırsal mahallelere dağıtılıyor. İş yerleri başta olmak üzere dışarı çıkmaları gereken vatandaşlara dağıtılan maskelerin ilçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi.

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