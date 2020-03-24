YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Eyyübiye’de 3 dilde evde kalın çağrısı

Eyyübiye’de 3 dilde evde kalın çağrısı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Çin’de başlayan ve Türkiye’de de görülen korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı.

Eyyübiye’de 3 dilde evde kalın çağrısı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Çin’de başlayan ve Türkiye’de de görülen korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı. Eyyübiye Belediyesinin gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Başkan Kuş, vatandaşlara Türkçe, Arapça ve Kürtçe seslenerek evde kalın mesajı verdi. Eyyübiye Belediyesinin tüm birimleri olarak gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı ve hijyen çalışmaları için sahada olduklarını belirten Kuş, “Eyyübiyeli kardeşlerim Şanlıurfalı hemşerilerim şu anda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili hummalı bir çalışma var. Bu virüs maalesef ülkemizi de etkisi altına aldı. Bu noktada cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın çok ciddi çalışmaları var. Bizler de Yerel Yönetimler olarak, başta Valimiz Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Kaymakamımız Adem Ünal ve bizler sizlerin sağlığı için her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Gerek Zabıta, temizlik ve sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tabiri caizse 24 saat ilçemizde mesai yapıyoruz. Bizler bütün gayretleri sizler için sarf ediyoruz. Bizim sizden beklentimiz bu sıkıntılı günlerde sizlerin evinizde kalmanız. Şanlıurfalı hemşerilerim unutmayalım ki evde hayat var” ifadelerini kulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:15
Öğle
12:36
İkindi
16:04
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Dünya Eczanesi
Merkez
Mustafa Gömük Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa’Da Çadır Gerginliği: 3 Gözaltı

Şanlıurfa’Da Çadır Gerginliği: 3 Gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.