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Eyyübiye’de aile sağlık merkezleri arındırıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Eyyübiye’de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezleri dezenfekte edildi.Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezlerini dezenfekte etti.

Eyyübiye’de aile sağlık merkezleri arındırıldı

Eyyübiye’de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezleri dezenfekte edildi.
Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezlerini dezenfekte etti. İlçe genelindeki sağlık merkezlerini dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara maske dağıttı. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte timi ilçe genelindeki sağlık merkezleri ve eczanelerde dezenfekte çalışması yaptı. Virüsün görüldüğü ilk günden itibaren ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, kadın destek merkezlerinde ürettikleri maskeleri de vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor.
Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sağlık çalışanları belediye ekip teşekkür etti.

Eyyübiye’de aile sağlık merkezleri arındırıldı

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Büşra Eczanesi
Merkez
Emine Eczanesi
Merkez
Gülel Eczanesi
Merkez
İmam Keskin Eczanesi
Merkez
Mete Eczanesi
Merkez
Polat Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
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