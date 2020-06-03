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Eyyübiye’de annelere özel park yapılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan ve ilçedeki 19’uncu park olan Cennet Anneleri Parkında incelemelerde bulundu.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan ilçedeki 19’uncu parkta incelemede bulundu.Göreve geldiği ilk günden itibaren yeşile önem veren ve bu doğrultuda çalışma yürüten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçeye şimdiye kadar 18 yeni park kazandıran ekipler, 19‘uncu yeni parkın da yapımına başladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan ve ilçedeki 19’uncu park olan Cennet Anneleri Parkında incelemelerde bulundu.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan ilçedeki 19’uncu parkta incelemede bulundu.
Göreve geldiği ilk günden itibaren yeşile önem veren ve bu doğrultuda çalışma yürüten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçeye şimdiye kadar 18 yeni park kazandıran ekipler, 19‘uncu yeni parkın da yapımına başladı. Anneler gününde Cennet Anneleri Parkı sözü veren Başkan Kuş, kısa sürede sözünü tutu. Alan tespiti yapılan ve alt yapı işlemleri tamamlanan Asya Mahallesinde yapımına başlanılan parkta Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan’la birlikte incelemelerde bulunan Başkan Kuş, "Bir ay içinde yapımını tamamlayacağımız parkımız bölgemize ve annelerimize hayırlı olsun” dedi.
Her gördükleri boş alanı park olarak değerlendireceklerini belirten Başkan Kuş, "Eyyübiye Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gerek merkez mahallelerimizde gerek kırsal mahallelerimizde hummalı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şuanda kırsalda 4 şantiyemiz Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmet etmekte. Bir şantiyemiz Payamlı kırsal Mahallesinde, bir şantiyemiz Tektek Dağlarında, bir şantiyemiz Yardımcı kırsal Mahallesinde, diğer şantiyemiz de Akçakale yolu üzerindeki mahallelerimize hizmet vermek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bunun yanı sıra merkez mahallelerimizde kilitli parke çalışmalarımız ilk günden itibaren devam etti, şuan da devam ediyor. Yaklaşık olarak 14 mahallemizin parke taşı çalışmalarını bitirdik. Tabi biz göreve geldiğimiz ilk gün şunu ifade ettik, yeşil Eyyübiye. Eyyübiye’yi yeşil ile donatacağız demiştik. ilk günden itibaren startımızı verdik ve 18 parkımızı Eyyübiye’ye kazandırdık. 19’uncu park için de çalışmalar başladı. Anneler Gününde cennet annelerimize bir vaadimiz vardı. Cennet Anneleri Parkını yapacağız demiştik ve şuanda yapımı devam ediyor. inşallah bir aya kadar Cennet Anneleri Parkını bitirmiş olacağız ve annelerimizi inşallah burada ağırlayacağız, annelerimiz ile güzel vakit geçireceğiz. 5 yıl içerisinde benim hedefim her gördüğüm boş alanı inşallah park olarak Eyyübiyeli kardeşlerimize kazandırmak. Yeter mi, yetmez tabiki. Çünkü bazı mahallelerimizde boş alan yok. Boş alan olmayan mahallelerimizde de evler istimlak edip o mahallelerimizde de yeşil alanlar yapacağız" diye konuştu.

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