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Eyyübiye’de çalışmalar denetleniyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Kuş’un son durağı Akdilek Mahallesi oldu. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, belirlenen program dahilinde kırsal mahallelerde bir yandan stabilize yol yapımı diğer yandan kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen ve ilgililerden yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi alan Eyyübiye Belediye Kuş’un son durağı Akdilek Mahallesi oldu. Bölgede sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyen Kuş, mahalle muhtarı Hüseyin Çiftçi ve vatandaşlarla da bir araya gelip talepleri dinledi.
Merkez ve kırsal ayırımı yapmadan çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “18 müdürlüğümüz ile bugüne kadar Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmet verdik, hizmetkar olduk ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Şuanda Akdilek Mahallemizdeyiz. Bu bölge uzun süredir hizmet görmemişti. Muhtarlarımız sağ olsunlar yaklaşık 1 yıldır sabrettiler ve sabırlarının karşılığını 2 gün önce başlayan çalışmalarımız ile verdik. Şuanda şantiyemizi Akdilek Mahallemizden başlattık. Gerçekten samimiyet ile söylüyorum, içtenlikle söylüyorum kırsalda çok güzel hizmet yaptık, çok güzel başarılara imza attık. İnşallah öngörümüz bu kışa yetişmeden bütün kırsaldaki sorunları bir bir çözmüş olacağız. Kırsal mahallelerimizin her birine bir park yapma projemiz var. Artık kırsalımız da modern olacak. Kırsalda yaşayan kardeşlerimiz, analarımız, bacılarımız, dedelerimiz, çocuklarımız hizmetin en güzeline layıktır. Biz de onlara hizmetkar olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kulandı.

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