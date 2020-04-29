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Eyyübiye’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla Temizleme ve Dezenfekte Timi Ekipleri ilçe genelinde girilmedik cadde, sokak bırakmayan, park bahçe, kamu kurumları ile vatandaş arabaları ve kapılarına kadar her alanı dezenfekte ediyor.

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla Temizleme ve Dezenfekte Timi Ekipleri ilçe genelinde girilmedik cadde, sokak bırakmayan, park bahçe, kamu kurumları ile vatandaş arabaları ve kapılarına kadar her alanı dezenfekte ediyor. Oluşturulan temizlik ve dezenfekte timi, 4 ayrı grup halinde gece gündüz periyodik bir şekilde çalışma yürütüyor. Merkezde yapılan çalışmaların aynısı kırsal mahallelerde de sürdürülüyor.
Cami ve ibadethanelerde de titiz bir şekilde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü Adem Dobur ve vatandaşlar Kuş’a ve ekibine teşekkür etti.
Çalışmayla ilgili konuşan Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur,” Eyyübiye Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ederim. Sağ olsunlar cami ve ibadethanelerimizi hem temizleyip hem de dezenfekte ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

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