YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Eyyübiye’de dezenfekte seferberliği devam ediyor

Eyyübiye’de dezenfekte seferberliği devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarıyla ilçede başlattığı dezenfekte seferberliğini sürdürüyor.Korona virüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına arı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilk günden itibaren kolları sıvayan Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte işlemine devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarıyla ilçede başlattığı dezenfekte seferberliğini sürdürüyor.
Korona virüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına arı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilk günden itibaren kolları sıvayan Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte işlemine devam ediyor. Ekipler bir yandan ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması yaparken diğer yandan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanları da dezenfekte ediyor. İlçeyi adeta köşe bucak dolaşan ekipler, park bahçeler, sağlık merkezleri, iş yerleri ve vatandaş araçlarını dezenfekte ederek takdir topluyor.
Eyyübiye Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü hummalı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Allah Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’tan razı olsun. Sağ olsun sokaklarımızı caddelerimizi bir dezenfekte ediyor. Bizler kendilerinden razıyız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Diyarbakır’da vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

Diyarbakır’da vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:38
Sabah
06:00
Öğle
12:33
İkindi
16:07
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Canbazlar Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
Gölpınar Eczanesi
Merkez
Kara Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.