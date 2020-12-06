YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Eyyübiye’de eğitim kampanyası

Eyyübiye’de eğitim kampanyası

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.12.2020 12:39 | Son Güncelleme

Eyyübiye’de Belediye Başkanı Mehmet Kuş, farkındalık oluşturmak için dezavantajlı öğrenciler için başlattığı tablet kampanyası büyük yankı uyandırdı.Eğitime yönelik farkındalık oluşturan projeleriyle takdir toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un başlattığı "500 Tablet Bizden, Üstü Sizden" kampanyasına destek çığ gibi büyüdü.

Eyyübiye’de Belediye Başkanı Mehmet Kuş, farkındalık oluşturmak için dezavantajlı öğrenciler için başlattığı tablet kampanyası büyük yankı uyandırdı.
Eğitime yönelik farkındalık oluşturan projeleriyle takdir toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un başlattığı "500 Tablet Bizden, Üstü Sizden" kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Yaş ortalaması 19.5 ile Türkiye’nin en genç ilçesi konumundaki Eyyübiye’de Kuş, maddi olanakları kısıtlı ailelerin çocuklarının eğitimlerinden mahrum kalmaması adına başlattığı kampanya sosyal medya hesaplarından paylaşılınca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kuş, “Gelin bu Eğitim kervanına siz de destek olun, Değerli kardeşlerim. 19,5 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfusunu bağrında barındıran Eyyübiye ilçemizde ihtiyaç sahibi evlatlarımıza uzaktan eğitim anlamında “500 Tablet Bizden Üstü Sizden" bu kampanya ile dezavantajlı öğrencilerime gelin hep birlikte destek olalım” dedi.
Kampanya sonunda Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü koordineli çalışarak maddi durumu iyi olmayan çocuklara ulaşmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Furkan Eczanesi
Haliliye
Gürüz Eczanesi
Haliliye
Olcay Eczanesi
Haliliye
Özbekler Eczanesi
Eyyubiye
İnalı Eczanesi
Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.