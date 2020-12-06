Eyyübiye’de eğitim kampanyası

Eyyübiye’de Belediye Başkanı Mehmet Kuş, farkındalık oluşturmak için dezavantajlı öğrenciler için başlattığı tablet kampanyası büyük yankı uyandırdı.

Eğitime yönelik farkındalık oluşturan projeleriyle takdir toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un başlattığı "500 Tablet Bizden, Üstü Sizden" kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Yaş ortalaması 19.5 ile Türkiye’nin en genç ilçesi konumundaki Eyyübiye’de Kuş, maddi olanakları kısıtlı ailelerin çocuklarının eğitimlerinden mahrum kalmaması adına başlattığı kampanya sosyal medya hesaplarından paylaşılınca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kuş, “Gelin bu Eğitim kervanına siz de destek olun, Değerli kardeşlerim. 19,5 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfusunu bağrında barındıran Eyyübiye ilçemizde ihtiyaç sahibi evlatlarımıza uzaktan eğitim anlamında “500 Tablet Bizden Üstü Sizden" bu kampanya ile dezavantajlı öğrencilerime gelin hep birlikte destek olalım” dedi.

Kampanya sonunda Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü koordineli çalışarak maddi durumu iyi olmayan çocuklara ulaşmış olacak.



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