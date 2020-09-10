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Eyyübiye’de halı saha ihalesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi ilçe genelinde ilk etapta 5 mahallede yapılacak olan spor kompleksleri ve halı sahalar için ihale ilanına çıktı.İlçede çalışmalarıyla toplumun her kesiminin beğenisini kazanan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan ilçe gençliğine büyük bir yatırım ihaleye sunuldu.

Eyyübiye’de halı saha ihalesi

Eyyübiye Belediyesi ilçe genelinde ilk etapta 5 mahallede yapılacak olan spor kompleksleri ve halı sahalar için ihale ilanına çıktı.
İlçede çalışmalarıyla toplumun her kesiminin beğenisini kazanan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan ilçe gençliğine büyük bir yatırım ihaleye sunuldu. Gençlerin ve vatandaşların steril ve güvenli ortamlarda sportif faaliyetlerini yürütebilecekleri alanlar için ilk etapta 5 mahalle belirlendi. İlçeye bağlı Asya mahallesi, Osmanlı mahallesi, Muradiye mahallesi, Yardımcı mahallesi ve Batıkent mahallelerinde yapılacak olan halı sahalar ilçe genelinde her mahallede yaygınlaştırılacak.
Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” İlçemize ilk etapta 5 halı saha kazandırıyoruz. İhale ilanına çıktık. Yapımını kısa sürede tamamlayıp, bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız” dedi.
Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapılacak halı sahalar için ihale ilanına çıkıldı. İhalesi tamamlanan yapım çalışmalarının başlayacağı halı sahalar kısa süre içinde bölge sakinlerine kazandırılacak.

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