Eyyübiye’de korona denetimleri

Eyyübiye’de korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, sağlık ve hijyen denetimleri sürdürülüyor.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık ve hijyen denetimleri gerçekleştiriliyor. Vatandaş sağlığı ön planda tutularak yapılan denetimlerde esnafa İç İşleri Bakanlı tarafından gönderilen ve uyulması gereken kuralları içeren afişler dağıtılıp, unlu mamulleri satışı yapan esnafa da eldiven ve maske dağıtımı yapıldı. Zabıta Müdürü Feyyaz Çelik’in de eşlik ettiği denetimlerde iş yerleri tek tek denetlenip, kurallara uyulması için uyarılarda bulunuldu.

Rutin denetimlerini sürdüren ekipler, bir yandan sağlık ve hijyen kurallarına uyulması için sık sık uyarılarda bulunurken diğer yandan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu semt pazarlarında da sosyal mesafenin korunması için çalışma yürüterek, şerit çekti.

