Eyyübiye’de personel maaşları iyileştiriliyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, önceki dönemde maaşları düşürülen personele olan maaş iyileştirme sözünü tutuyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, önceki dönem maaşları düşürülen ve göreve geldiğinde söz verdiği personel için düğmeye bastı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kuş şunları,” Seçim sürecinde personelimize söz vermiştik. Demiştik ki göreve gelince önceki dönemde maaşı düşürülen ve bir asgari ücret alan taşeron işçiler hakkında kısıtlı bütçe imkanları ölçüsünde de olsa, çalışanın emeği, alın teri de çok çok önemli olduğunu düşündüğüm için böyle bir çalışmayı başlattık ve bitirdik. Arkadaşlarımızın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni düzenleme taslağımızı hazırladık. Kendileriyle birlikte gece gündüz demeden Eyyübiye’m için hizmet ettiğim emekçi kardeşlerimin maaşlarını yükseltiyoruz. Söz vermiştik. Çok şükür sözümüzü tuttuk. Bir asgari ücret alan 760 taşeron işçiden evli ve çocuklu bir çalışan şuan yaklaşık olarak 2 bin 600 Türk Lirası maaş alıyor. Bunu biz 3 bin 135 Türk Lirasına çıkarıyoruz. Temizlik işlerinde çalışan çalışanlarımıza 3 bin 135 Türk Lirasına ek olmak üzere brüt 400, net 285 lira daha zam yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğünde taş döşeyenler, Park ve Bahçe Müdürlüğünde park bakım onarımı, Gecekondu Müdürlüğünde yıkım işi yapanlara 3 bin 135 Türk Lirasına ek olarak brüt 200 Türk Lirası , net 145 lira daha zam yapıyoruz. Lisans mezunu çalışanlarımıza da ayriyeten aldığı maaş üzerinden ek olarak brüt 250 Türk Lirası, net 180 lira daha eğitim desteği vereceğiz. Ön lisans mezunu çalışanlarımıza da ayriyeten aldığı maaş üzerinden ek olarak brüt 200 Türk Lirası , net 140 lira daha eğitim desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

