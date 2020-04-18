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Eyyübiye’de temizlik çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ara sokaklarda da hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalar, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu her alanda titiz bir şekilde devam ediyor. İlçe genelinde ara verilmeden sürdürülen temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür etti.

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