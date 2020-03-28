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Eyyübiye’de temizlik seferberliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.03.2020 12:26 | Son Güncelleme

Eyyübiye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını devam ediyor.Eyyübiye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları fırçaladı, cadde ve sokakları temizleyip, yol kenarındaki araçları dezenfekte etti. Balıklıgöl platosundan başlayıp, Tarihi çarşılar ve Sarayönü caddesine kadar süren çalışma gün boyu ilçe genelindeki tüm mahallelerde periyodik olarak sürüyor.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte seferberliği başlatan ekiplerin hummalı çalışması vatandaşların da takdirini topladı. Ekipler, salgın nedeniyle yapılması gereken kurallara riayet edilmesi için de ‘evde kal’ çağrısı yaptı

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