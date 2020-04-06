YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Eyyübiye’de temizlik seferberliği

Eyyübiye’de temizlik seferberliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında adeta seferberlik başlatan Eyyübiye Belediyesi, salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye’de temizlik seferberliği

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında adeta seferberlik başlatan Eyyübiye Belediyesi, salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan virüs timi ile ilçenin dört bir köşesinde köşe bucak temizlik yapan ekipler, köpüklü su ve deterjanla ana cadde ve sokakları yıkıyor. Ara sokaklarda da hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalar vatandaşların yoğunluk oluşturduğu her alanda titiz bir şekilde yapılıyor.
Vatandaşlar Eyübbiye Belediyesi’nin korona virüse karşı yürüttüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Eyyübiye’de temizlik seferberliği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

(GÜNCELLEME) Cezayir'den getirilen 450 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

(GÜNCELLEME) Cezayir'den getirilen 450 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Yüksekova’da hak sahiplerine paraları teslim ediliyor

Yüksekova’da hak sahiplerine paraları teslim ediliyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
05:56
Öğle
12:32
İkindi
16:08
Akşam
18:59
Yatsı
20:16

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Cemre Eczanesi
Merkez
Halil Eczanesi
Merkez
May Eczanesi
Merkez
Sade Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Bozova Eczanesi
Bozova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa’da gıda denetiminde ek tedbirler alındı

Şanlıurfa’da gıda denetiminde ek tedbirler alındı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.