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Eyyübiye’de vatandaşların talepleri dinlendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya, talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya, talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor.

Eyyübiye’de vatandaşların talepleri dinlendi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya, talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya, talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir yandan belediyenin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceliyor, diğer yandan talepleri ve eksiklikleri yerinde dinleyip, anında çözümler üretmeyi sürdürüyor. Kuş, son olarak Akşemsettin Mahallesinde AK Parti Eyyübiye ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle hem esnaf ve vatandaşları dolaşıp, hasbihal etti hem de partiye üyelik işlemlerini gerçekleştirdi. İlk olarak AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığında, Başkan Mehmet Moğal’la bir araya gelen Kuş, burada gerçekleştirdiği üyelik işlemlerinden sonra soluğu sahada aldı. Cadde cadde, sokak sokak esnaf ve vatandaşları dolaşan Kuş’a, esnaf ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

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