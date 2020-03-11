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Eyyübiye’de yol yapım atağı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, merkezde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma, kırsalda ise stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışan ekipler, Asya Mahallesinde kilitli beton parke taşı döşedi.
Asya Mahallesi’ndeki çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Ahmet Çağan, “Allah Başkanımızdan razı olsun. Mahallemizdeki yol çalışmalarıyla mağduriyetimiz gideriliyor. Hem yollarımızı yapıyor hem de mahallemize yeni parklar kazandırıyor. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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