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Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede sürdürülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı Mahallesi’nde sürdürülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede sürdürülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı Mahallesi’nde sürdürülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. İlçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Kuş, "Osmanlı Mahallemizde muhtarımız ile birlikteyiz. Muhtarımız mahallesine aşık ve sevdalı olduğu için özellikle Osmanlı mahallemizin 3725. Sokağın acilen asfalt olması gerektiğini bizlere iletti. Bizde ilk etapta mali sıkıntımızın olduğunu ifade ettik ama kısmen toparlanır toparlanmaz bu sokağımızı yapacağımıza dair vaadimizde bulunmuştuk ve çok şükür bugün vaadimizi yerine getirdik. Seçimden önce ve seçimden sonra vatandaşlarımıza sözünü vermiş olduğumuz bütün projeleri yapıyoruz. Söz vermiş olduğumuz projelerin bir kısmını yerine getirdik, bir kısmını da inşallah görev süremiz içerisinde tamamlayacağız. Şuanda ki sokak içler acısıydı. Özellikle kış aylarında büyük mağduriyet yaşanıyordu. Biz de bu sıkıntıyı ortadan kaldırdığımız için bunun mutluluğunu ve memnuniyetini yaşıyoruz. Osmanlı mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları

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